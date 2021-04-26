"Не уверен, что мне это нравится. Вижу, что там еще больше матчей, и, учитывая то, какой у нас календарь, мне трудно радоваться по этому поводу.

Чеферин дал четкий ответ на критику Клоппа и Гвардиолы относительно реформы Лиги чемпионов

У всех тренеров и игроков будут одинаковые мысли. Лига наций, клубный ЧМ, сборные...

Это не больше качества, а больше матчей. Я недоволен новой Лигой чемпионов, но я не влияю на эти процессы. Мы хотим зависеть от нас и нашей силы", – цитирует Тухеля Marca.

Напомним, накануне УЕФА объявил об изменениях в формате Лиги чемпионов, которые должны заработать уже с сезона 2024/25.

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