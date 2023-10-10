Немецкий вратарь получил травму еще в прошлом сезоне. Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Он в последний раз выступал за Баварию в ноябре 2022 года.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, голкипер вернется в состав мюнхенцев 28 октября, когда они будут принимать Дармштадт. Впрочем, тренерский штаб Томаса Тухеля не исключает вероятности, что Нойер сможет сыграть уже 21 октября в матче против Майнца. Несмотря на то, что почти год голкипер отсутствовал, планируется, что он сразу выйдет в стартовом составе. На это рассчитывает, в частности, сам футболист.

Напомним, что Бавария сейчас находится на третьей строчке, имея 17 баллов после семи туров. От первого места мюнхенцы отстают на два пункта.

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