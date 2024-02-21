Кандидатура Тухеля привлекает внимание ряда английских клубов и, возможно, местной Футбольной ассоциации. Как информирует Telegraph Sport, немецкий специалист также сделает возвращение в Англию своим приоритетом.

Бавария выбрала приоритетный вариант для замены Тухеля – мюнхенцы уже установили первые контакты

Сам Томас знает, что после ухода Юргена Клоппа должность главного тренера Ливерпуля станет вакантной. Также существует вероятность того, что Манчестер Юнайтед также будет искать себе нового главного тренера. Помимо этого неопределённым остаётся будущее Гарета Саутгейта на посту тренера сборной Англии после чемпионата Европы. Сообщается, что Тухель был бы заинтересован в том, чтобы сменить Саутгейта на этой должности.

Бавария объявила о том, что Тухель покинет мюнхенский клуб по окончании сезона. Ожидается, что проблемы, с которыми он столкнулся в Мюнхене, не отразятся на его репутации. Футбольный мир знает, какие сложности возникли у тренера в Баварии и понимают, что ранее с ними не справились также Карло Анчелотти, Нико Ковач, Ханси Флик и Юлиан Нагельсманн. Считается, что Пеп Гвардиола был последним тренером Баварии, который получил право на полную реализацию собственных идей и видения. Власть игроков Баварии по-прежнему остается проблемой в раздевалке команды.

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