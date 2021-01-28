"Я могу предположить, что увольнение Фрэнка Лэмпарда – это большое разочарование для фанатов. Я испытываю наибольшее уважение к нему. Я был большим поклонником Фрэнка как игрока. Было очень приятно наблюдать за его игрой. Он был одной из ключевых фигур, демонстрирующих из матча в матч, что такое Челси: интенсивность, преданность, менталитет победителя.

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Еще больше он вырос в моих глазах, когда утром после моего назначения я получил сообщение от него, в котором он пожелал мне всего наилучшего и выразил надежду, что мы сможем встретиться в будущем, когда это будет возможно", – приводит слова немца ESPN.

Тухель уже успел провести дебютный матч в АПЛ, где его подопечные расписали ничью с Вулверхэмптоном (0:0). После 20-ти туров Челси расположился на 8-й строчке.

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