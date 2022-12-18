"Черные звезды" сформировали шорт-лист из 6-ти кандидатов на должность нового наставника сборной. Фаворитом является безработный Томас Тухель, который может возглавить и сборную Англии. Немец уже даже провел предварительные переговоры с африканской федерацией, сообщает Ghana Soccernet со ссылкой на Asempa FM.

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Последним местом работы 49-летнего Томаса был Челси, с которым он выиграл Лигу чемпионов 2020/21. До этого Тухель возглавлял ПСЖ, Боруссию Дортмунд и Майнц.

Другими кандидатами являются Паулу Бенту (экс-тренер Южной Кореи), Драган Стойкович (Сербия), Джордж Боатенг (молодежка Астон Виллы) и Крис Хьютон, уже работающий со сборной Ганы.

Напомним, на ЧМ-2022 Гана заняла последнее место в группе H – победа над Южной Кореей и поражение от Португалии и Уругвая. Это стоило должности Отто Аддо, который сразу же подал в отставку.

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