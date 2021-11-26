Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признался, что команде придется долго обходиться без защитника Бена Чилуэлла.

"Бен выбыл. У него частичное повреждение крестообразной связки колена. Он пройдет консервативное лечение.

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Ближайшие 6 недель дадут понимание, будет ли он доступен или понадобится операция. Я думаю только об этих шести неделях. Первая реакция тела была положительной. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", – заявил тренер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Бен Чилуэлл травмировался в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса (4:0). По пессимистическим прогнозам, он может пропустить остаток сезона 2021/22.

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