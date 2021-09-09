Главному тренеру "пенсионеров" Томасу Тухелю пришлось использовать все приемы, чтобы переманить Сауля Ньигеса на Туманный Альбион.

Перед трансфером 48-летний специалист лично позвонил хавбеку и пообещал ему, что он будет играть в центре полузащиты, утверждает Goal.

Челси договорился с Атлетико о трансфере Сауля

Саулю это очень понравилось, ведь наставник Атлетико Диего Симеоне часто использовал игрока в разных амплуа. Сам Ньигес ранее причиной перехода в Челси называл желание тренироваться и играть на своей родной позиции.

Напомним, "пенсионеры" арендовали полузащитника "матрасников" на год и имеют право первоочередного выкупа. Сауль является воспитанником Атлетико, в прошлом сезоне футболист провел 41 матч, в которых отметился двумя голами.

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