Тухель планирует переманить Крооса в ПСЖ

Полузащитник мадридского Реала Тони Коос стал главной трансферной целью ПСЖ.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель лично заинтересован в приглашении игрока сборной Германии, сообщает El Mundo Deportivo.

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По информации издания, менеджер парижан является большим поклонником игры Крооса, и считает, что тот смог бы стать важной частью команды чемпионов Франции. Тухель хочет иметь в своем распоряжении топ-плеймейкера, который сумел бы создавать голевые возможности для звездных игроков атаки ПСЖ – Мбаппе, Неймара и Кавани.

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