Жоау Канселу может быть переквалифицирован из флангового защитника в игрока опорной зоны.

Левый защитник/латераль Жоау Канселу, которого экс-тренер Баварии Юлиан Нагельсманн часто использовал справа, может открыть для себя новую позицию. Как информируют журналисты Филипп Кесслер и Мануэль Бонке, наставник мюнхенцев Томас Тухель запланировал необычный эксперимент на ответный матч своей команды с Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Сообщается, что Тухель хочет поставить Канселу в опорную зону в пару к Йозуа Киммиху. Согласно источнику, это связано с недовольством выступления Леона Горецки в последнем матче Баварии с Хоффенхаймом (1:1). Тухель постоянно упрекал Леона после его ошибок и теперь намерен усадить его в запас.

Матч Бавария – Манчестер Сити будет сыгран в среду, 19 апреля. Первая встреча в Манчестере завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счётом 3:0.

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