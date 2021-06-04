После триумфа в Лиге чемпионов Челси заключил новый контракт с немецким специалистом. Соглашение теперь рассчитано до лета 2024 года.

Челси официально подписал новый контракт с Тухелем

"Я не могу представить лучшего случая для продолжения сотрудничества. Я благодарен за опыт и очень рад, что остаюсь частью семьи Челси. Впереди еще немало всего, мы с нетерпением ждем следующих шагов", – цитирует Тухеля официальный сайт лондонцев.

Напомним, Томас возглавил "пенсионеров" зимой, заменив на тренерском мостике Фрэнка Лэмпарда. В сезоне АПЛ 2020/21 команда финишировала четвертой.

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