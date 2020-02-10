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Тухель отметил положительные изменения в игре Кавани после закрытия трансферного окна

17:07 19 Читати українською
Тухель отметил положительные изменения в игре Кавани после закрытия трансферного окна
Эдинсон Кавани / AP

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями относительно текущей формы нападающего Эдинсона Кавани.

"Нам нужны все игроки для каждого соревнования. Я всегда так говорил.

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Вы можете заметить, что сейчас Кавани играет и тренируется лучше, он не беспокоится из-за трансферного окна. Так продолжается уже несколько дней. Это хорошо для него и для нас. Нам нужны все игроки с опытом и качеством, как у Эдинсона. Это действительно необходимо", – цитирует Тухеля Gоal.

Напомним, в последнем туре Лиги 1 против Лиона уругваец вышел лишь на замену, однако успел отметиться голом.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Томас Тухель Томас Тухель
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