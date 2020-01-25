Тухель одобрил обмен Курзава на Де Шильо

Защитник Ювентуса Маттия Де Шильо близок к переезду в Париж.

"Я уже дал добро на этот обмен, но клубы пока еще ничего не решили. Вопрос остается открытым.

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Именно поэтому Курзава не будет в заявке на игру с Лиллем", – цитирует главного тренера парижан Томаса Тухеля le parisien.

Напомним, Курзава защищает цвета парижан с 2015 года. В текущем сезоне Лиги 1 Лайвен провел 11 матчей, в которых отметился ассистом. В свою очередь Де Шильо провел лишь 6 матчей в нынешнем розыгрыше Серии А.

Матч 21-го тура чемпионата Франции Лилль – ПСЖ состоится 26 января, начало в 22:00.

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