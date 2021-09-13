Наставник лондонского Челси Томас Тухель перед поединком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Зенита высказался о перспективах своих подопечных в турнире.

"Вы можете считать нас, кем угодно – в прошлом сезоне никто не думал, что мы победим в турнире, а мы вышли из тени и сделали это.

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Но в этот раз много команд, которым по силам завоевать трофей, необходимо немного удачи, нужный момент и хорошая группа. А еще – хороший подбор игроков и членов тренерского штаба, и во многих команд все это имеется, поэтому это невероятно открытое соревнование, в котором все возможно. Не было такого, что мы не заслуживали победы, и это может случиться с каждым.

Все начинают турнир с нулем очков, в том числе и Зенит. Цель – в каждом матче выходить на свой лучший уровень, и если мы это сделаем, то все возможно, а если нет, то далеко в Лиге чемпионов не зайдем", – цитирует немца официальный сайт питерцев.

К слову, матч Челси – Зенит состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка в 22:00.

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