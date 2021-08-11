"Тамми сейчас в команде. Он провел несколько хороших спаррингов. Очевидно, Абрахам недоволен тем, что происходило в последние полгода, он имел на то причины.

Тухель пожаловался на ростер Челси – немец "вынужден" тренировать 4 десятка исполнителей

Возможно, моей ошибкой было не доверять ему на одном уровне с другими игроками. Я абсолютно понимаю, что ему нужно больше минут. Решение будет приниматься на основе наших планов, планов Тамми, его желания отвоевать место в основе или сменить прописку ради стабильных выступлений", – цитирует немца Sky Sports.

Напомним, что Тамми Абрахам потерял место в основе Челси после назначения Тухеля в январе. В летнее трансферное окно его связывают с рядом итальянских клубов вроде Ромы и Интера.

Челси – Вильярреал: анонс матча Суперкубка УЕФА