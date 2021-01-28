"Мне пока сложно сказать наверняка, ведь я только пришел, но нет, очевидных пробелов в составе Челси нет.

Тухель установил клубный рекорд Челси в дебютном матче АПЛ

Я очень доволен тем, кого имею на данный момент. В моем распоряжении 22 полевых игрока и вратарь", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, немец возглавил лондонцев после увольнения Фрэнка Лэмпарда. Тухель уже успел провести дебютный матч в АПЛ, где его подопечные расписали ничью с Вулверхэмптоном (0:0). После 20-ти туров Челси расположился на 8-й строчке.

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