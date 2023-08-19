Мюнхенская Бавария уверенно стартовала в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги – подопечные Томаса Тухеля не оставили шансов бременскому Вердеру, легко обыграв команду Уле Вернера в выездном поединке.

Дебютный гол Кейна и дубль Сане в видеообзоре матча Вердер – Бавария – 0:4

"Хорошо – это мягко сказано. Это было отлично. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках. В этом матче Харри сразу начал с голевой передачи, а затем забил сам. Мы надеемся, англичанин продолжит в том же духе" ,– прокомментировал Тухель игру Кейна в дебютном мате Бундеслиги. Цитирует специалиста Bayern & Germany.

Напомним, Кейн перебрался в Германию этим летом. Форвард дебютировал в матче за Суперкубок страны против РБ Лейпциг (0:3). В Бундеслиге у Кейна дела пошли гораздо лучше – форвард забил дебютный гол за мюнхенцев и сделал ассист на Сане.

Бавария на выезде не без проблем разгромила Вердер – Кейн оформил дебютный гол+пас, Сане отметился дублем