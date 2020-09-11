"Сегодня мы пытались создать голевые моменты. Согласен, что сегодня у нас не было возможностей. У нас небольшая группа игроков. Нам не хватает ключевых футболистов.

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В молодой команде мы допустили решающей ошибки и не смогли воспользоваться ошибками соперника. Ничья – это лучшее, на что мы могли надеяться", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, звездные игроки ПСЖ, среди которых Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Навас и другие находятся на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19, поэтому не смогли принять участие в матче первого тура Лиги 1.

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