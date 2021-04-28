"Он не реализовал отличные шансы против Вест Хэма и в игре с Реалом. Безусловно, это не помогает набраться уверенности, но и постоянно сожалеть об упущенных возможностях нет никакого смысла. У миллионов людей возникают проблемы гораздо серьезнее, чем нереализованный момент.

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В этом и заключается красота спорта – завтра все начинается с нуля. Сегодня мы можем быть расстроены, злые, и это нормально. Он может быть разочарован, но завтра он отдохнет, и уже после этого начнет все с начала. Вернер – настоящий профессионал и футболист высокого уровня. Тимо много работает и часто оказывается в потенциально опасных позициях, и от этого необходимо отталкиваться.

Мы никогда не перестаем работать над собой и верить. Я думаю, что все воспринимают эту ситуацию как есть. Справиться с ней нападающему достаточно просто – забивай в следующем матче, и о твоих промахах сразу перестанут говорить", – приводит слова Тухеля официальный сайт Челси.

К слову, Вернер перешел к лондонцам летом 2020 года, успел сыграть 45 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 11 голов и 12 ассистов.

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