Тухель обеспокоен состоянием Мбаппе – матч против Аталанты в Лиге чемпионов уже через три недели

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель не скрывает беспокойства по Килиану Мбаппе, который получил повреждение в финале Кубка Франции против Сент-Этьена (1:0).

"Тильйо Керер получил удар, после которого не смог нормально бежать. Все видели, что произошло с Килианом Мбаппе. У меня нет новостей, я не знаю что сказать. Это наша третья игра против Сент-Этьена и третья красная карточка за первые 30 минут. Проблема не в том, что они устали. Если так играть в финале... Я очень удивлен.

Мбаппе чуть не сломали ногу зверским подкатом – звезда ПСЖ покинул поле в слезах и спровоцировал драку

Сейчас я счастлив, что победил, нужно сохранять спокойствие. Мбаппе? Вы же видели этот момент? Каждый, кто это видел, сейчас обеспокоен. Конечно, я также волнуюсь!" – цитирует Тухеля RMC Sport.

Напомним, уже 31 июля ПСЖ сыграет финал Кубка французской лиги против Лиона, а 12 августа возобновит Лигу чемпионов матчем с Аталантой в рамках 1/4 финала.

ПСЖ выиграл Кубок Франции ценой травмы Мбаппе – слабый матч Неймара и Ко, которых остановил роскошный голкипер