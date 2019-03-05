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Тухель: Нельзя сказать, что ПСЖ – среди фаворитов Лиги чемпионов

21:57 8 Читати українською
Тухель: Нельзя сказать, что ПСЖ – среди фаворитов Лиги чемпионов
Томас Тухель / Фото Reuters

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

 

"Нужно забыть результат первого матча. Наши принципы игры в футбол должны остаться неизменными. Нужно всегда стремиться к большему и пытаться прогрессировать.

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В гостях МЮ любит играть по схеме 4-4-2. Нам нужен хороший план на игру. Необходимо действовать в высоком темпе и контролировать ход матча, сделать так, чтобы игра шла на чужой половине поля.

Нельзя сказать, что ПСЖ – среди фаворитов Лиги чемпионов. Наша история не позволяет сделать это.

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Сульшер неоднократно демонстрировал, который он важен для команды. За любой отрезок времени он всегда показывал дух, который, в моем понимании, и характеризует МЮ. Его команда готова абсолютно на все", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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