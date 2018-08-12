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Тухель: Неймар может быть лидером только тогда, когда он счастлив

00:44 16 Читати українською
Тухель: Неймар может быть лидером только тогда, когда он счастлив
Томас Тухель и Неймар / Фото ФК ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал о роли своего звездного нападающего Неймара для команды.

"Совершенно очевидно, что Неймар – мой ключевой игрок, он один из лучших футболистов мира. Кроме этого, на поле он настоящий художник.

Есть много способов быть лидером. В случае с Неймаром, он может быть лидером только тогда, когда он счастлив, благодаря своему таланту он вдохновляет партнеров.

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Однако в команде не может быть только один лидер. Неймар – один из лидеров. К счастью, у нас есть много игроков, которые могут вести других за собой", – цитирует Тухеля издание AS.

Напомним, первый матч нового сезона чемпионата Франции ПСЖ проведет против Кана 12 августа. Начало в 22:00.

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Пари Сен-Жермен - Кан: Воскресенье 12 августа 2018

Пари Сен-Жермен
до матча
19
час
:
59
мин
Кан
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