Тухель: Неймар может быть лидером только тогда, когда он счастлив

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал о роли своего звездного нападающего Неймара для команды.

"Совершенно очевидно, что Неймар – мой ключевой игрок, он один из лучших футболистов мира. Кроме этого, на поле он настоящий художник.

Есть много способов быть лидером. В случае с Неймаром, он может быть лидером только тогда, когда он счастлив, благодаря своему таланту он вдохновляет партнеров.

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Однако в команде не может быть только один лидер. Неймар – один из лидеров. К счастью, у нас есть много игроков, которые могут вести других за собой", – цитирует Тухеля издание AS.

Напомним, первый матч нового сезона чемпионата Франции ПСЖ проведет против Кана 12 августа. Начало в 22:00.

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