Тухель: Неймар – прирожденный чемпион

Наставник Пари-Сен Жермен Томас Тухель высоко оценил профессиональный уровень своего подопечного Неймара.

"Не думаю, что Неймару нужна дополнительная мотивация.

Конечно, сборная Бразилии рассчитывала на другой результат на чемпионате мира, и такая ситуация влияет на подход к футболистам.

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Неймар – великий игрок, он умеет забывать и о победах, и о поражениях. Это прирожденный чемпион, который сможет оставить выступление на чемпионате мира в прошлом", – цитирует Тухеля издание beIN Sports.

Напомним, Неймар со сборной Бразилии дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где потерпел поражение от сборной Бельгии (1:2). В итоге бельгийцы завоевали бронзу Мундиаля.

Перед тем как попасть в тень Месси – в этот день Неймар забил лучший гол 2011 года в стиле Лионеля