Тухель не рассчитывает на Кавани в матче с Манчестер Юнайтед

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, скорее всего, не будет готов к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

"Он недоступен для матча с Каном. В прошлый раз я был слишком оптимистичным, это моя вина. Мы не можем рисковать, еще слишком рано.

Кавани вернулся к тренировкам

Мы рады, что он восстанавливает работу с командой. Если быть реалистом, для него слишком рано играть против Манчестер Юнайтед", – цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, уругваец получил травму бедра в матче 24-го тура французской Лиги 1 против Бордо (1:0) и не играет с 9 февраля. Форвард пропустил первую игру с МЮ на Олд Траффорд, когда парижане победили со счетом 2:0.

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.