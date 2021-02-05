Защитник не входит в планы нового тренера "синих" Томаса Тухеля, утверждает Express.

Челси готов вернуть Азара – потенциальные убытки Реала шокируют

Для немецкого специалиста Чилвелл не является приоритетным вариантом на левый фланг обороны. Тухель собирается делать ставку на Маркоса Алонсо, который вышел из опалы после отставки Лэмпарда и сыграл все 90 минут против Бернли и Тоттенхэма (1 гол). Если Чилвелл не получит стабильной игровой практики, то пожелает покинуть Челси уже в летнее трансферное окно. Его трансфер летом 2020-го стоил лондонцам 50,2 млн евро.

В нынешнем сезоне Бен Чилвелл провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

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