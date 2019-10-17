Тухель: Не понимаю, почему игроки ПСЖ должны выступать в таком плотном графике

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель раскритиковал плотный график, в котором должны выступать игроки парижского клуба.

"Матч с Ниццей в пятницу? Я не понимаю этого, несколько странное решение, но нам нужно адаптироваться. Не сыграет Бернат, а Верратти и Сарабия только начали тренироваться, но во вторник нам еще играть с Брюгге.

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Количество переездов и матчей у игроков? Их очень много. У нас не хватает времени из-за этого на подготовку игроков, вот в чем проблема. Это сказывается как на их здоровье, так и на качестве игры", – поделился Тухель в комментарии L'Equipe.

Напомним, ПСЖ на данный момент лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 2 очка. В Лиге чемпионов парижане также находятся наверху квартета, имея две победы после двух туров.

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