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Тухель назвал причины сенсационного поражения ПСЖ в матче с Дижоном

10:50 59 Читати українською
Тухель назвал причины сенсационного поражения ПСЖ в матче с Дижоном
Томас Тухель / Reuters

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил действия своих подопечных в матче 12 тура Лиги 1 против Дижона (1:2).

 

"Нашей команде не хватало точности, ритма. Мы были очень пассивны в первом тайме, не только в обороне, но и в атаке, мы не действовали слаженно. Во втором тайме все стало лучше. Возможно, мы не заслужили улыбку фортуны, но шансы победить были .

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Мы недовольны собой. Все говорили, что мы играем в другом чемпионате, с легкостью забиваем много голов. Но теперь мы проиграли и не можем быть довольны", – приводит слова Тухеля L'Equipe.

Напомним, что несмотря на поражение ПСЖ продолжает удерживать уверенное лидерство чемпионата Франции, а Дижон набрал 12 очков и смог выбраться из последней строчки таблицы на 18-ю.

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09:33
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Томас Тухель Томас Тухель Дижон - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция
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