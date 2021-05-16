"Мы разочарованы, но не разгневаны игрой, которую показали парни. Думаю, нашей игры было достаточно, чтобы выиграть. Нам просто не повезло.

Триумфальный шедевр Тилеманса в видеообзоре финала Кубка Англии Челси – Лестер – 0:1

Мы никогда не скрывали, что везение нужно, чтобы побеждать на таком уровне. Нужны импульс, решения, мелкие детали, рефери.

Мы хорошо оборонялись, хорошо контратаковали, не допустили контратак от одной из лучших контратакующих команд Европы. Наши решения в первом тайме было слишком беспокойными, мы пытались форсировать их.

У Аспиликуэты был серьезный момент, и во втором тайме мы контролировали игру. Мы пропустили гол из ничего. Это фантастический и везучий гол. У нас был момент у Мэйсона, офсайд, который был на грани. Нам сегодня не повезло", – цитирует Тухеля Football.London.

Напомним, Челси, уступая по ходу матча 0:1, сумел на 89-й минуте сравнять, однако арбитр, после использования системы VAR, зафиксировал офсайд и гол отменил. Как следствие, Лестер завоевал первую в своей истории победу в Кубке Англии!

Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии, удержав победу над Челси – Тилеманс забил шедевр, VAR создал драму