"Фрайбург забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. Мы имели хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось оказывать давление на них.

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Мы повели в счете, потом еще имели 2-3 момента, особенно хороший был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле – огромное разочарование.

Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, мой тренерский штаб имел мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так и подготовиться к следующему матчу", – цитирует Тухеля Bayern&Germany.

Напомним, в борьбе за выход в полуфинал Бавария уступила Фрайбургу со счетом 1:2. Решающий гол был забит на пятой добавленной к матчу минуте.

К слову, Тухель возглавил мюнхенцев 24 марта, заменив на посту Юлиана Нагельсманна.

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