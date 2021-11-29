"Для нас крайне необычно пропустить такой гол после такой ошибки, особенно от Жоржиньо. Думаю, он неправильно оценил ситуацию и еще был ослеплен освещением, поэтому не видел мяч в последний момент.

Нищета и блеск Жоржиньо в видеообзоре матча Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1

Тем не менее, нужна настоящая смелость и характер, чтобы продолжить играть после такой ошибки и взяться за пенальти в решающий момент матча. Я рад, что он смог справиться с давлением", – цитирует Тухеля официальный сайт Челси.

Напомним, лондонцы удержались на вершине АПЛ, однако отрыв от Ман Сити сократился до одного очка.

МЮ отскочил на поле Челси – "золотой" подарок для Санчо, мощный Тухель не дожал и растерял гандикап во главе АПЛ