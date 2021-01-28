"Мне очень понравилось наше сегодняшнее выступление. Я очень доволен интенсивностью, настроем, энергией и качеством продемонстрированной игры. Мы были хорошо организованными, сделали много отборов мяча, никогда не испытывали недостатка в интенсивности.

Тухель установил клубный рекорд Челси в дебютном матче АПЛ

Во втором тайме мы добавляли минуту за минутой. Я был очень доволен игрой, но, к сожалению, мы не смогли забить. Если мы и дальше будем так играть то результаты придут.

Это немного напомнило мне мою работу в Дортмунде. У нас была очень хорошая тренировка, 21 игрок, которые полностью отдаются работе. Это дает мне хорошее предчувствие на будущее", – цитирует Тухеля BBC.

Напомним, для немецкого специалиста это был дебютный матч на новой должности. После 20-ти туров Челси расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

Тухель в дебютном матче во главе Челси не сумел дожать Вулверхэмптон, Бернли одержал волевую победу над Астон Виллой