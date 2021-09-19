"Получилось два разных тайма. Первые 45 минут мне совсем не понравились. В первом тайме наши игроки, например, Кепа Аррисабалага и Тьягу Силва, показывали свои индивидуальные качества.

Тоттенхэм – Челси – 0:3 – видео голов и обзор матча

Другие тоже хорошо сыграли, но нам все же не хватало целеустремленности, энергии и упорства в единоборствах. У меня сложилось впечатление, что мы хотим поразить своим индивидуальным мастерством, но в таком матче нужна не только техника.

Речь идет об агрессии, выигранных единоборствах и командной работе. Мы говорили в перерыве об этом. Во втором тайме мы продемонстрировали хорошую игру и одержали заслуженную победу. Игроки хорошо отреагировали, поэтому я доволен игрой во второй половине", – цитирует немца BBC.

Отметим, что после безголевого первого тайма Челси забил Тоттенхэму трижды во второй половине. Голами отметились Тиагу Силва, Канте и Рюдигер.

Челси разгромил Тоттенхэм и догнал Ливерпуль на вершине АПЛ – Тухель идеально угадал с заменами