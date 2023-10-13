"Я не знаю, есть ли смысл играть против Мексики и США перед чемпионатом Европы в Германии. Я также не знаю, сможет ли кто-то это объяснить, чтобы я понял.

Нагельсманн объявил список игроков на дебют в сборной Германии – три новичка и большое возвращение чемпиона мира

Наши игроки возвращаются 19 октября и на следующий день улетают в Майнц, а затем новый перелет в Стамбул на матч ЛЧ. Они доводят игроков до предела. Никакой тренер на таком уровне не скажет вам другого. Но никто не спрашивает нас перед принятием решения. Они хорошо знают наше мнение и не хотят его слышать", – цитирует Тухеля AS. Нагельсманн не замедлил ответить.

"В общем, заграничные сборы всегда хорошо влияют на командную атмосферу. Вы проводите вместе много времени, в течение которого можно много поговорить и лучше узнать друг друга. Следовательно, мы должны воспользоваться временем и относиться к этому положительно. Критику я, конечно, понимаю", – сказал Нагельсманн, которого Тухель как раз и заменил в Баварии.

Месси с друзьями, Бензема и завершение в 28 лет – звезды, променявшие Лигу чемпионов на футбольную пенсию