Неудачные результаты Ливерпуля на старте сезона могут побудить боссов клуба отправить в отставку Юргена Клоппа. У мерсисайдцев уже есть звездный вариант замены – Томас Тухель, информирует El Nacional.

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Бывший наставник Челси и ПСЖ до сих пор без работы и уже отклонил предложения Астон Виллы и Байера. Не останется без топ-клуба и Клопп – немца связывают с интересом Барселоны, руководители которой уже имеют вопросы к работе Хави во главе "блаугранас".

К слову, у Ливерпуля 16 очков в чемпионате Англии и занимает 9 место, отставая от первого Ман Сити на 16 пунктов. Также мерсисайдцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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