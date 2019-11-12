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Тухель мог возглавить Милан, – экс-функционер "россонери"

21:45 21 Читати українською
Тухель мог возглавить Милан, – экс-функционер "россонери"
Томас Тухель / Фото из открытых источников

Бывший спортивный директор Милана Массимилиано Мирабелли рассказал, что в свое время руководство итальянского клуба хотело назначить тренером Томаса Тухеля.

"У меня не было прямой связи с владельцами. Впервые я пообщался с ними, когда мы принимали решение по Гаттузо. Стоял вопрос: менять тренера или нет. Клуб предложил мне Тухеля, но я сказал, что уверен в Гаттузо.

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Я долго убеждал их, что это правильный выбор. В конце концов они сказали, что я могу делать все, что захочу, но ответственность будет на мне. Если дела пойдут плохо, я должен буду уйти. В итоге Гаттузо ушел в отставку, когда ему не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. Очень жаль, что Рино не стал ценным вложением Милана", – сказал Мирабелли в интервью TeleLombardia.

Напомним, Гаттузо возглавлял "россонери" с ноября 2017 до мая 2018 года. Сейчас командой руководит Стефано Пиоли. После 12 туров Милан с 13-ю пунктами находится на 14-м месте в турнирной таблице.

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Милан Милан Италия Томас Тухель Томас Тухель Стефано Пиоли Стефано Пиоли Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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