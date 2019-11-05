Тухель категорически опроверг слухи об интересе Баварии

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал информацию о возможности возглавить Баварию.
На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против Брюгге немецкого специалиста спросили об интересе к его персоне со стороны мюнхенского клуба.
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"Нет, я в этом не заинтересован, потому что я тренер ПСЖ. Если я не ошибаюсь, мой контракт с клубом рассчитан на этот и на следующий сезоны", – цитирует Тухеля журналист Джонатан Джонсон.
Напомним, несколько дней назад Бавария уволила Нико Ковача и именно наставник ПСЖ считался одним из главных претендентов на тренерский мостик "ротен".
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