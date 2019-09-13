toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Тухель: Я рассчитываю на Неймара в матче со Страсбуром

17:00 14 Читати українською
Тухель: Я рассчитываю на Неймара в матче со Страсбуром
Неймар и Томас Тухель / Фото ФК ПСЖ

Матч ПСЖ – Страсбур, вероятно, станет самым ожидаемым поединком всего сезона чемпионата Франции.

 

"Да, я рассчитываю на Неймара завтра. Я очень рад, что трансферное окно закрылось. Теперь все стало ясно. Мы знаем нашу команду, и я очень счастлив. У нас есть Неймар, теперь он может сосредоточиться на ПСЖ.

"Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца

Нам не хватает Кавани и Мбаппе, поэтому было важно, чтобы Неймар вернулся. Он игрок ПСЖ, поэтому мы можем рассчитывать на него. Он хорошо тренировался и готов", – цитирует Тухеля Le10sport.com.

Напомним, из-за летней трансферной саги с переходом Неймара парижские фанаты очень разозлились на нападающего. В текущем сезоне бразилец еще не примерял футболку ПСЖ.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
"Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі Шовковського
13:00
819
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ - Страсбур
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
54
мин
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук