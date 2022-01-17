"Контракт у меня, вспоминается, до 2024 года. Давайте исходить из того, что я постараюсь отработать до его конца.

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История говорит, что это не так просто, но сейчас я чувствую уверенность в том, что мне это удастся. И я не хочу ни в какую другую команду, это уж точно.

Я счастлив. Давайте посмотрим, что будет дальше, но все знают, что нужны результаты, и именно я отвечаю за то, чтобы в команде была атмосфера, способствующая достижению успеха", – цитирует Тухеля Sky Sports.

После 22-х туров АПЛ Челси расположился на третьей строчке. В 1/8 финала ЛЧ лондонцы встретятся с Лиллем.

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