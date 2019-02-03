Тухель: Я полностью не удовлетворен трансферным окном для ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подвел итоги зимнего трансферного окна для своей команды.

"Если вы спросите, доволен ли я приходом Паредеса, то я скажу, что да, абсолютно. Но в то же время, я полностью недоволен трансферным окном. Январь в этом плане всегда сложный из-за нежелания клубов расставаться с игроками.

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Мы общаемся со спортивным директором Антеро Энрике, у него могут быть свои идеи, а у меня свои. В то же время, я верю в своих игроков, и каждый из нас приносит пользу команде", – цитирует Тухеля ESPN.

Заметим, что во время трансферного окна французский гранд приобрел лишь хавбека Зенита Леонардо Паредеса.

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