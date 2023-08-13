"Мне просто жаль Харри Кейна, он, видимо, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше выступление не имело ничего общего с тем, что мы планировали сделать. Это очень горький вечер, я извиняюсь.

Бавария – РБ Лейпциг – 0:3 – видеообзор матча за Суперкубок Германии с хет-триком Ольмо и провалом Кейна

Мы были озадачены. Я не знаю почему. У меня нет ответа на этот вопрос. Видимо, это что-то в психологической области. Мы пропускаем самые простые голы, как будто ничего не делали четыре недели. У меня нет решения прямо сейчас. Я встревожен и чрезвычайно разочарован. Наш стиль игры нельзя было узнать. Это тревожно, очень тревожно", – цитирует Тухеля The Sun.

Напомним, Бавария провалилась в матче за Суперкубок Германии, разгромно проиграв РБ Лейпциг (0:3). Именно в этом поединке за мюнхенцев дебютировал Харри Кейн.

РБ Лейпциг унизил Баварию и забрал Суперкубок Германии – Кейн дебютировал и проиграл трофей, Ольмо оформил хет-трик