Тухель имеет несколько месяцев, чтобы сохранить должность в ПСЖ

Руководство ПСЖ дало главному тренеру Томасу Тухелю определенный промежуток времени для сохранения работы.

Томас Тухель может покинуть ПСЖ посреди сезона 2019/20. По информации L'Equipe, боссы клуба дали немцу 5 месяцев для подтверждения своей профпригодности.

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Тухель возглавил команду прошлым летом и успел выиграть Лигу 1 и Кубок французской лиги, но команда невероятным образом вылетела из Лиги чемпионов, проиграв дома Манчестер Юнайтед (1:3).

Новый сезон ПСЖ начал с завоевания Суперкубка Франции, переиграв Ренн (2:1).

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