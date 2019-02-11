Тухель: Играть с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд – одна из самых сложных задач

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

"Нам будет не хватать травмированных игроков, но мы не изменим наш стиль игры. Мы играем в атакующий футбол, мы – ПСЖ. Мы привыкли атаковать, это в нашем ДНК.

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Впрочем, уверен, что завтра будут моменты, когда мы будем глубоко защищаться, поскольку Манчестер Юнайтед сыграет смело, с большим количеством игроков, которые будут настроены на атаку.

Можно ли сравнить отсутствие Неймара с потерей Месси для Барселоны? Позвольте мне выразить это по-другому. Будет ли МЮ не хватать Погба, если он не сыграет завтра, или Решфорда? Конечно будет. Нельзя заменить такого сильного футболиста, как Неймар. Он является одним из лучших игроков в Европе, нам будет его не хватать. Также как будет не хватать еще одного ключевого игрока – Кавани.

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Сейчас Манчестер Юнайтед играет очень уверенно, они забивают много голов. Играть с ними на Олд Траффорд – одна из самых сложных задач, которая только может досться", – цитирует Тухеля Manchester Evening News.