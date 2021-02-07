Силва перешел в Челси прошлым летом на правах свободного агента после 8 лет карьеры в ПСЖ, подписав контракт по схеме 1+1. Стороны близки к тому, чтобы активировать пролонгацию соглашения, сообщает Фабрицио Романо.

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Отмечается, что руководство Челси довольно выступлениями бразильского центрбека. 36-летний защитник и его агенты в ближайшие недели обсудят с лондонским клубом продление контракта.

Главный тренер Челси Томас Тухель считает Силву замечательным лидером. Это мнение основано не только на недолгой работе в Челси, а на совместном парижском этапе карьеры.

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