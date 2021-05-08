"Если играешь против Пепа, то знаешь, что наступили сложные матчи, потому что это тренер лучших команд Европы, и он оставляет свой след и свой стиль игры. Он полон смелости, класса и гибкости. Его команды всегда стремятся победить, он превращает любую команду в машину для побед.

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Манчестер Сити является эталоном этой лиги. Разрыв большой, но, как и в полуфинале, нам нужно сократить этот разрыв на 90 минут, а затем мы сделаем то же самое в финале Лиги чемпионов. Когда ты играешь против Пепа, уровень очень высок, и ты должен быть на самом высоком тренерском уровне, чтобы зарядить свою команду уверенностью и, надеюсь, желанием играть на самом высоком уровне, потому что они привыкли побеждать. Их команда регулярно выступает на высоком уровне, и завтрашний матч станет еще одним большим вызовом.

Они могут стать чемпионами, у них есть дополнительный день на восстановление, так что это большое испытание для нас. Но именно поэтому мы здесь, и все, кто завтра будет играть за Челси, будут полностью сосредоточены и полны решимости достичь лучшего результата на Этихад Стэдиум", – цитирует Тухеля официальный сайт Челси.

Напомним, матч между Манчестер Сити и Челси состоится уже сегодня, 8 мая, начало встречи в 19:30.

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