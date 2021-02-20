Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель признался, что еще не принял решение о дальнейшей роли Оливье Жиру в коллективе.

"Еще ничего не решено. Сезон не завершен, впереди достаточно времени, чтобы принять правильное решение. Я только недавно пришел в клуб, а поэтому нужно больше времени, чтобы исследовать команду.

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Каждый игрок точно заслуживает на шанс показать свою ценность для коллектива. Пока могу сказать, что счастлив работать с Оливье. Он является игроком невероятного уровня", – цитирует Тухеля Goal.

Заметим, Жиру в текущем сезоне провел 21 матч во всех турнирах за Челси. В его активе 10 забитых мячей. Его контракт заканчивается уже летом 2021-го.

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