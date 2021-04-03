"Честно говоря, буду счастлив, даже если Челси запретят делать трансферы в следующем сезоне. Так мы можем вывести команду на новый уровень.

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Но, конечно, у меня есть идеи, как можно усилить этот состав. Это будет сложно, очень сложно, потому, что у нас очень сильный состав с наработанными связями. У нас в раздевалке отличные парни, и я не позволю никому разрушить это", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, после прихода немецкого наставника на тренерский мостик Челси его команда не проиграла ни одного поединка в чемпионате и поднялась в топ-4 АПЛ.

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