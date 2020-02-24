Тухель – об удалении Неймара: Нам придется об этом поговорить

Немецкий наставник французского ПСЖ Томас Тухель прокомментировал удаление бразильского нападающего команды Неймара в матче 26-го тура чемпионата Франции против Бордо (4:3).

"Нам придется поговорить о всей этой ситуации. Он нервничает и реагирует. Это свойственно людям. Он не должен так поступать, но это свойственно людям. А игрок Бордо даже не получил желтую карточку", – цитирует Тухеля издание Goal.

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Напомним, 28-летний форвард получил желтую карточку в первом тайме за неспортивное поведение, а уже в добавленное время был удален за то, что не сдержался после грубой игры соперника. К слову, игрок Бордо за этот эпизод не получил даже устного замечания.

ПСЖ после 26 туров возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 65 очками и опережает Марсель, который идет вторым, на 13 пунктов.

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