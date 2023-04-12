"Я считаю, что мы заслужили по крайней мере на один гол. Я бы вернул 1-2 гола, которые забили нам, потому что это много. Думаю, нашим игрокам немного не хватило уверенности и формы.

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Конечно, результат для нас горький. Я даже немного влюбился в свою команду, в то, как они играли. Даже если это звучит странно, это было очень весело", – цитирует Тухеля ВВС.

Напомним, Бавария в борьбе за полуфинал самого престижного евротурнира пропустила три сухих гола от Манчестер Сити и значительно усложнила свои шансы на выход в следующий раунд соревнований.

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