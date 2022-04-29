Тухель – о поединке с Манчестер Юнайтед: "Лишь одна команда заслуживала победу"
Главный тренер лондонцев Томас Тухель не слишком доволен результатом матча 37 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:1).
"Только одна команда заслуживала победы – это Челси. Мы этим не воспользовались. Это был очень хороший перфоманс, но мы не были достаточно решительными. Именно этого нам не хватало, когда мы входили в чужую штрафную площадку.
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Иногда такое случается. Для нас это урок. Надо хладнокровно реализовывать моменты, чтобы получить вознаграждение. Мы едем домой с ничьей, но это несправедливый результат.
Мы так упорно работали, чтобы повести в счете, но вдруг соперник получает один шанс и забивает. Рис Джеймс провел очень хороший матч, а Мейсону Маунту не повезло с принятием решений", – цитирует Тухеля BBC.
К слову, лондонцы закрепились на третьей строчке. Манкунианцы же практически упустили шансы на финиш в первой четверке – максимум наберут 64 очка, если выиграют все три поединка. Арсенал уже имеет 60 пунктов и на два проведенных матча меньше.
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