"Только одна команда заслуживала победы – это Челси. Мы этим не воспользовались. Это был очень хороший перфоманс, но мы не были достаточно решительными. Именно этого нам не хватало, когда мы входили в чужую штрафную площадку.

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Иногда такое случается. Для нас это урок. Надо хладнокровно реализовывать моменты, чтобы получить вознаграждение. Мы едем домой с ничьей, но это несправедливый результат.‎

Мы так упорно работали, чтобы повести в счете, но вдруг соперник получает один шанс и забивает. Рис Джеймс провел очень хороший матч, а Мейсону Маунту не повезло с принятием решений", – цитирует Тухеля BBC .

К слову, лондонцы закрепились на третьей строчке. Манкунианцы же практически упустили шансы на финиш в первой четверке – максимум наберут 64 очка, если выиграют все три поединка. Арсенал уже имеет 60 пунктов и на два проведенных матча меньше.