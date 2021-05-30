"Переносить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать. Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится все ближе.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в ботинке Манчестер Сити. Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать. Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам", – цитирует Тухеля BBC.

К слову, Челси только второй раз в своей истории завоевал трофей самого престижного турнира Европы. Впервые "пенсионеры" торжествовали в ЛЧ в сезоне 2011/12.

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