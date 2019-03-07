Тухель – о камбэке Манчестер Юнайтед: Невероятно нелепый результат

Главный тренер французского Пари Сен-Жермен Томас Тухель подвел итоги противостояния с английским Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это легко объяснить. В первом тайме мы подарили МЮ два гола, хотя полностью контролировали игру в первые 30 минут.

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Мы играли классно, проявили характер после первого подарка сопернику. У нас было много моментов, у соперника – нет, ничего, а они забили второй мяч. ПСЖ контролировал игру, это невероятно нелепый результат. Я не чувствовал, что МЮ приехал за победой, но они сделали это. Мои поздравления.

Я не знаю, испорчен ли сезон. Через двадцать минут после такого матча не может быть серьезного ответа. Сейчас нужно защищать своих игроков. Понятно, что я за VAR. Но мне показалось, что мяч не шел в ворота. Нет смысла ставить такие пенальти. Правило стоит уточнить", – цитирует Тухеля L'Equipe.

Напомним, что Пари Сен-Жермен уступил МЮ после победы (2:0) на Олд Траффорд. Единственный мяч в составе парижан забил Хуан Бернат, а в составе английского гранда отличились Ромелу Лукаку (дважды) и Маркус Решфорд.

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